Овечкин четвёртый раз в сезоне забил в четырёх матчах НХЛ подряд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овескин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс» и продлил результативную серию до четырёх встреч.
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