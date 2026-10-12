FT: Сикорский призвал НАТО подготовить ответ на возможную атаку России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал НАТО подготовить ответ на якобы возможную смертоносную «гибридную атаку» России.
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