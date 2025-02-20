Как западные СМИ оценивают российско- американскую встречу в Саудовской Аравии На фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (второй слева), помощник президента РФ Юрий Ушаков (в центре), госсекретарь США Марко Рубио (третий справа) и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц (второй справа) Переговоры в Эр-Рияде, естественно, остаются главной темой всех мировых изданий.
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