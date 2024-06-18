В Омске из окна квартиры на втором этаже выпала 3-летняя девочка. Она была дома с родителями, находилась в комнате с открытым окном, на котором установлена москитная сетка.
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В Омске из окна квартиры на втором этаже выпала 3-летняя девочка. Она была дома с родителями, находилась в комнате с открытым окном, на котором установлена москитная сетка.