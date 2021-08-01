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Убийца-полицейский — герой-полицейский — "белые нитки" шитого дела

Убийца-полицейский — герой-полицейский — "белые нитки" шитого дела

Подполковник Антон Безчетвертев, как видите, плачет в суде, глядя в глаза жены — он больше не увидит её и детей.

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Strannik Weid
Надеюсь следствие будет безпристрасным и все расставит по полочкам. Интересно в чем частично признался на суде подполковник.
Tania Еременко
Я в обвинения тоже не верю. Не мог он это сделать. Подстава!
Strannik Weid
Сложно говорить, когда дела не видел. Тем более он в чем то там признался. Надо искать камеры, свидетелей, машину отправить на экспертизу. Вопросов много
Владимир БВН
Не знаю этого подполковника, но за всё время после развала СССР я ни одного порядочного милиционера и полицейского не встречал! В 2006 году меня пытались убивать, так пока я был госпитализирован, милиция требовала с моих родных 10000 баксов за то, что они ведут расследование... Это только один случай общения с ними. Иногда некоторые факты деятельности "правоохранителей" проникают в печать, но абсолютное большинство замалчивается... До тех пор, пока со всех не будут спрашивать одинаково, вне зависимости от связей, должностей, занимаемого положения и т.д. порядка не будет!
Strannik Weid
А сколько я знаю не порядочных врачей, сантехников, инженеров, торговцев и так по-твоему профессиям
Александр Григоров
отмазка идет ...какой бы не был он хороший ...зачем же убитую грязью поливать ...мерзко все это

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