Минобороны РФ подало иск на 38 млн рублей к заводу из дела генерала Шамарина

Минобороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском на 38,8 миллиона рублей к телефонному заводу из Перми «Телта», руководство которого является фигурантом в коррупционном деле главы Главного управления связи Вооруженных сил России генерала Вадима Шамарина.