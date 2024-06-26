Минобороны РФ подало иск на 38 млн рублей к заводу из дела генерала Шамарина

Минобороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском на 38,8 миллиона рублей к телефонному заводу из Перми «Телта», руководство которого является фигурантом в коррупционном деле главы Главного управления связи Вооруженных сил России генерала Вадима Шамарина.
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