Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Ехал в Пермь и такого виляния рельс не видел нигде! Давно ремонтом видимо не занимались?Опубликовано виде...
  • наталья никифорова
    А почему только украинских? У нас своего такого дерьма хватает и ничего, поют себе в свое удовольствие и  башляют огр...В ГД призвали зап...
  • Eduard
    Вои именно!Территория Германии оккупирована Польшей,но почему-то немцы прут на Украину за ней!Немецкий политик ...

Минобороны РФ подало иск на 38 млн рублей к заводу из дела генерала Шамарина

Минобороны РФ подало иск на 38 млн рублей к заводу из дела генерала Шамарина

Минобороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском на 38,8 миллиона рублей к телефонному заводу из Перми «Телта», руководство которого является фигурантом в коррупционном деле главы Главного управления связи Вооруженных сил России генерала Вадима Шамарина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх