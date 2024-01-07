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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамара Дербушева: «Сбор прошел плодотворно, Шашилов подкармливал кашей, мясом. Поэтому все удалось, гонка прошла хорошо»

Биатлонистка стала второй на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Победу одержала Анна Сола. «Хорошо провели сбор, плодотворно.

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