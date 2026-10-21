В центре Владивостока демонтировали памятник А. И. Солженицыну и убрали в один из местных скверов.
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Во время ВОВ 1 миллион было отказников и 1,2 миллиона воевали в армии Германии. За всю историю России такого не было никогда. Причина такого явления, несомненно, является политика Сталина, репрессии и превращение народа в рабов. Особенно это было видно в деревне, отобрав всё, что досталось от предками.