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Царьград

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Шлосберга* задержали в аэропорту и увезли на микроавтобусе

Шлосберга* задержали в аэропорту и увезли на микроавтобусе

Политического деятеля Льва Шлосберга задержали в аэропорту Пскова и увезли на микроавтобусе. Ранее у него дома проводились обыски.

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Михаил Васильев
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