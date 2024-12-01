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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИФА оценила заявку Испании, Португалии и Марокко на ЧМ-2030 на 417 из 500 баллов – самый высокий результат после Саудовской Аравии. «Бернабеу», «Камп Ноу» и стадион в Марокко могут провести финал

В октябре 2023 года ФИФА подтвердила, что чемпионат мира 2030 года пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко.

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