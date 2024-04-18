Блоки ABS и ESP будут собирать из российских компонентов

В блоках ABS и ESP будут использовать российские компоненты. Научно-производственное предприятие «Итэлма», которое занимает выпуском электронных блоков управления для машин, заключило соглашение с крупнейшими российскими производителями чип-резисторов и электролитических конденсаторов.
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