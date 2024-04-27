Строительство двух концессионных школ в Новосибирске приостановили

Сроки сдачи учебных учреждений с высокой вероятностью могут перенести на 2025 год. По решению Госстройнадзора строительство двух школ на улицах Николая Сотникова и Спортивной, возводимых в рамках концессионных соглашений, приостановлено.
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