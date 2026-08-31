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Царьград

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Войска "Север" уничтожили 177 украинских БПЛА около границы России

Войска "Север" уничтожили 177 украинских БПЛА около границы России

Расчеты ПВО войск "Север" за ночь уничтожили 177 беспилотников ВСУ, двигавшихся в направлении границы России в Харьковской и Сумской областях.

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