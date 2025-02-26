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Момент истины. Украина сама должна попроситься в состав России

Момент истины. Украина сама должна попроситься в состав России

Путин вынес свой вердикт: Украина - остаётся, но не как враждебное России государство, оттуда не должна и не будет исходить угроза, а цепляющийся за власть, неспособный победить на честных выборах Зеленский должен уйти - для оздоровления ситуации.

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Комментарии
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Eduard
Страна &quot;404&quot;?
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21 час.
ОГ
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Зачем нам нужна страна, которая будет выплачивать 500 млд Америке?
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18 час.
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Выплачивать будет то, что останется от бывшей украины. Может Галиция, а может и некому будет выплачивать...
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