Яков Кедми назвал самую опасную точку соприкосновения между НАТО и Россией

Самой опасной точкой соприкосновения между НАТО и Россией сегодня является Украина, и в случае прямого ввода войск Североатлантического альянса в Украину они будут уничтожены, а за этим последуют и удары по странам Запада, возможно, стратегическим ядерным оружием.