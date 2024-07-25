Яков Кедми назвал самую опасную точку соприкосновения между НАТО и Россией

Самой опасной точкой соприкосновения между НАТО и Россией сегодня является Украина, и в случае прямого ввода войск Североатлантического альянса в Украину они будут уничтожены, а за этим последуют и удары по странам Запада, возможно, стратегическим ядерным оружием.
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