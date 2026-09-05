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Царьград

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Санкции и угрозы здесь ни при чём: "Полковник Чернов" узнал, почему в Кремле ответили "нет" на очередное предложение о "перемирии"

Санкции и угрозы здесь ни при чём: "Полковник Чернов" узнал, почему в Кремле ответили "нет" на очередное предложение о "перемирии"

Инсайдер узнал, что в Кремле ответили "нет" на очередное предложение о перемирии: санкции и угрозы тут ни при чём.

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