Украина воюет, в том числе, в интересах Запада. Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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