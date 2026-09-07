Украина воюет, в том числе, в интересах Запада. Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».