Фотография с Google Maps помогла раскрыть преступление в Испании

Фотография на Google Maps стала неожиданной подсказкой для следователей. Полиция Испании арестовала двух человек в провинции Сория по подозрению в причастности к исчезновению мужчины кубинского происхождения.
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