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Юрий Шевчук. Иудины гены. Внук петлюровца. Ждёт разгрома России

Юрий Шевчук. Иудины гены. Внук петлюровца. Ждёт разгрома России

Есть у ДДТ такая песня «Свобода». Написана она довольно абстрактно, зато с фирменным шевчуковским драйвом.

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Комментарии
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Alexander S
Есть те, кто делают, а есть те, кто критикуют... Критиковать легче, но обычно они, даже добившись власти сделать что-то примлемое- не могут. Парадокс или &quot;особое&quot; устройство мозга?
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1 час.
Natalija Osminina
Либералы способны только критиковать кем-то созданное, созидать они не готовы. Созидают &quot;зодчие&quot;. Как там у Мандельштама: &quot;Ладья воздушная и мачта-недотрога, Служа линейкою преемникам Петра, Он учит: красота — не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра.&quot; А &quot;либерал&quot; это погоняло безруких, у которых руки из ж..пы растут, не имеющих професссии. Зато они компенсируют это балабольством, создавая ИЛЛЮЗИЮ своего величия. На самом деле, чаще всего это обыкновенные отходы Природы.
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41 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Пора усыплять скотину, нах.й!
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8 мин.

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