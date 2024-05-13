Юрий Шевчук. Иудины гены. Внук петлюровца. Ждёт разгрома России

Есть те, кто делают, а есть те, кто критикуют... Критиковать легче, но обычно они, даже добившись власти сделать что-то примлемое- не могут. Парадокс или "особое" устройство мозга?

Natalija Osminina

Либералы способны только критиковать кем-то созданное, созидать они не готовы. Созидают "зодчие". Как там у Мандельштама: "Ладья воздушная и мачта-недотрога, Служа линейкою преемникам Петра, Он учит: красота — не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра." А "либерал" это погоняло безруких, у которых руки из ж..пы растут, не имеющих професссии. Зато они компенсируют это балабольством, создавая ИЛЛЮЗИЮ своего величия. На самом деле, чаще всего это обыкновенные отходы Природы.