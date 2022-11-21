Военное обозрение

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США уже обкатывают систему ATLAS: танк сам покажет наводчику, в кого надо стрелять

США уже обкатывают систему ATLAS: танк сам покажет наводчику, в кого надо стрелять

Вообще, танк – это такая штуковина, которой автоматизация требуется весьма сильно, и чем её больше, тем выше его эффективность.

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