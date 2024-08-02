На Западе указали на ключевую персону обмена заключенными с Россией

Отбывавший пожизненный срок в ФРГ российский разведчик Вадим Красиков, в августе 2019 года ликвидировавший чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, был ключевой фигурой проведенного вчера между США и Россией обмена заключенными.