На Западе указали на ключевую персону обмена заключенными с Россией

Отбывавший пожизненный срок в ФРГ российский разведчик Вадим Красиков, в августе 2019 года ликвидировавший чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, был ключевой фигурой проведенного вчера между США и Россией обмена заключенными.
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