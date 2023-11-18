Государство опять должно

ВераВерная

Ах, какая же правильная статья! С автором на все 100 согласна! Что не впиталось с молоком матери - клизмой не вольёшь. С семьи всё начинается, ей же и заканчивается. Человек сам должен отвечать за свои поступки, мужчина обязан брать на себя ответственность за свою жену и детей, не ныть, не ждать милостей от государства, а думать своей головой. Сейчас от государства и так немало бонусов имеется, хочешь их умножать - думай!