Политика как он...
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Политика как она есть

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Государство опять должно

Вчера опять видел очередной текст из серии «Государство должно», «Общество виновато» и прочее «платить и каяться».

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Комментарии
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ВераВерная
Ах, какая же правильная статья! С автором на все 100 согласна! Что не впиталось с молоком матери - клизмой не вольёшь. С семьи всё начинается, ей же и заканчивается. Человек сам должен отвечать за свои поступки, мужчина обязан брать на себя ответственность за свою жену и детей, не ныть, не ждать милостей от государства, а думать своей головой. Сейчас от государства и так немало бонусов имеется, хочешь их умножать - думай!
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11 час.
Анатолий Зотов
Когда просили научить чему-нибудь, всегда отвечал, что научить нельзя, можно только научиться.
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11 час.
В
Василий
Учеба человека-школьника-студента напоминает изготовление котлет - если исходного мяса нет, то никакие усилия не помогут изготовить из хлеба котлеты !!!!!
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11 час.

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