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Царьград

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Овечкин критикует медленное начало, но «Кэпиталз» побеждает 4:2

Овечкин критикует медленное начало, но «Кэпиталз» побеждает 4:2

Александр Овечкин, русский нападающий «Вашингтон Кэпиталз», раскритиковал медленное начало матча НХЛ против «Сиэтл Кракен», хотя команда одержала победу 4:2.

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