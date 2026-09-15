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Регионы России

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Сербская делегация отметила День сербского единства на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге

Сербская делегация отметила День сербского единства на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге

Участники из Сербии рассказали о значении национального праздника и российско-сербских связях.15 сентября участники сербской делегации Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге отметили День сербского единства, свободы и национального флага.

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