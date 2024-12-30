Шоу-бизнес: Актриса 10 лет считала мужа-провинциала идеалом, а он бросил её ради богачки: Как Янина Соколовская пережила предательство и нашла счастье

Янина Соколовская, известная своими яркими ролями в проектах «Моя Пречистенка», «Ментовские войны», «Цвет черемухи» и «Лестница в небеса», считала, что нашла своего идеального спутника жизни в лице актера Александра Устюгова.
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