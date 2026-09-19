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AI-агент и три закона: где заканчивается его автономия

Главная проблема AI-агентов не в том, что они нарушают поставленные цели. Они достигают разрешённых целей неразрешёнными способами — и именно здесь заканчивается привычная логика «запрещено / разрешено» и начинается настоящая проблема AI governance.

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