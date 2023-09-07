Жан-​Ив Жезекель: Понимание стратегии Владимира Путина

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Плохая игра - это мягко сказано... наглая и даже в чём-то примитивная, в расчете взять Россию на испуг... только вот Россия пуганная, причем не однократно...

Александр Симаков Какую часть СССР Вы бы хотели восстановить? Прибалтику, Закавказье или среднюю Азию? И снова восстанавливать за счёт России?