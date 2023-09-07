Mike1975 1. Владимир Путин провозгласил в 2008 году политическую стратегию, направленную на искоренение глобализма.
Жан-Ив Жезекель: Понимание стратегии Владимира Путина
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Плохая игра - это мягко сказано... наглая и даже в чём-то примитивная, в расчете взять Россию на испуг... только вот Россия пуганная, причем не однократно...
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1 д.
Александр Симаков
Какую часть СССР Вы бы хотели восстановить? Прибалтику, Закавказье или среднюю Азию? И снова восстанавливать за счёт России?
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1 д.
m
mlee
Сопротивление тн "глобализму" зародилось на Западе в конце прошлого века - не стстемное, но достаточно массовое. Поводы были разные, но в целом люди понимали, что ничего хорошего из затеи транснационального капитала не получится. Ради неконтролируемого расширения рынков он палит весь развивающийся мир в бесконечных войнах.
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23 час.
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