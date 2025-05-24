Трамп сократит Совет нацбезопасности США вдвое для повышения эффективности

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио планируют сократить аппарат Совета нацбезопасности с 350 до 175 сотрудников, передав ключевые функции Госдепартаменту и Министерству обороны, и активизировать развитие национальной ядерной программы.
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