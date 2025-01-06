Денис Мантуров исполнил мечту подростка: экскурсия на автозавод в Калуге

Первый вице-премьер России Денис Мантуров исполнил желание семнадцатилетнего Максима из Боровска. В рамках акции "Елка желаний" юноша посетил калужский завод "Автомобильные технологии", осуществив свою мечту увидеть производство автомобилей.
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