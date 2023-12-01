В Уганде 70-летняя женщина родила близнецов

В Уганде 70-летняя местная жительница родила двух здоровых близнецов, сообщает BBC News.Сафина Намуквайя забеременела, прибегнув к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), роды прошли путем кесарева сечения в Центре репродуктивного здоровья в Кампале 29 ноября.
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