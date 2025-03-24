Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Чего школа точно не делает, так это не учит думать

Чего школа точно не делает, так это не учит думать

В 2009 году, когда коррупционеры из приёмных комиссий надеялись ещё забороть ЕГЭ, чтобы продолжить ежегодную стрижку поступающих в вузы, в одной из крупных газет вышла статья с суровой критикой нового экзамена.

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