Чего школа точно не делает, так это не учит думать

В 2009 году, когда коррупционеры из приёмных комиссий надеялись ещё забороть ЕГЭ, чтобы продолжить ежегодную стрижку поступающих в вузы, в одной из крупных газет вышла статья с суровой критикой нового экзамена.
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