Может ли наступить смерть от испарений нефтепродуктов, рассказал врач-токсиколог из Краснодарского края

Может ли наступить смерть от испарений нефтепродуктов, рассказал врач-токсиколог из Краснодарского краяНа Кубани врач-токсиколог из краевой больницы скорой помощи рассказал, какие могут быть последствия для человека, который находится вблизи испарений нефтепродуктов.
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