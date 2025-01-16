Может ли наступить смерть от испарений нефтепродуктов, рассказал врач-токсиколог из Краснодарского края

Может ли наступить смерть от испарений нефтепродуктов, рассказал врач-токсиколог из Краснодарского краяНа Кубани врач-токсиколог из краевой больницы скорой помощи рассказал, какие могут быть последствия для человека, который находится вблизи испарений нефтепродуктов.