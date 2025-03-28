Прокуратура займется прорывом, оставившем без воды район Брянска

30-летняя труба не дождалась замены и рванула.Прокуратура Фокинского района Брянска начала проверку после сообщений в соцсетях о приостановке водоснабжения жилых и нежилых зданий Фокинского района из-за прорыва на магистральной трубе.
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