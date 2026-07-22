ВСУ продолжают атаковать приграничье: в Белгородской области есть погибшие Украинские боевики продолжают наносить удары по приграничным районам Б.
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ВСУ продолжают атаковать приграничье: в Белгородской области есть погибшие Украинские боевики продолжают наносить удары по приграничным районам Б.
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