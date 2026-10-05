"Росатом" расширит внедрение замкнутого цикла в других отраслях

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на форуме "Биопром" в Геленджике сообщил о планах корпорации по внедрению технологий замкнутого цикла не только в атомной энергетике, но и в других отраслях, включая экологию и создание литий-ионных накопителей энергии.
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