В Архангельской области начинается сезон активности клещей

Региональное отделение роспотребнадзора предупредило о начале сезона активности клещей в Поморье.В ведомстве сообщили, что в Архангельской области 20 из 25 административных территорий являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту.
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