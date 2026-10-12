АРМИЯ РОССИИ ЗАЧИЩАЕТ «ВОЛЧАНСКИЙ КОТЁЛ» И СПАСАЕТ ГРАЖДАНСКИХ

Роман КАТЕРИНЧУК Подразделения группировки войск «Север» ВС России, продолжая создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, закрепились на достигнутых рубежах и продолжают продвижение по лесопосадкам при поддержке авиации и артиллерии.