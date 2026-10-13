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Nvidia готовит RTX 5080 с 24 ГБ памяти

Nvidia готовит RTX 5080 с 24 ГБ памяти

Видеокарту с 10 752 ядрами CUDA ожидают в первом квартале 2027 Nvidia, по данным источников отрасли, собирается вернуть в производство видеокарту RTX 5080 с 24 ГБ памяти, которая изначально планировалась как RTX 5080 Super.

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