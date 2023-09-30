Несвижский замок — место, которое стремится посетить большинство туристов, приезжающих в Беларусь. Здесь на протяжении нескольких веков жил род Радзивиллов, самый богатый и знаменитый род княжества Литовского.
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