Театр абсурда

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Первое и главное правило информационного общества: "Выпил - в интернет не ходи"

Первое и главное правило информационного общества: "Выпил - в интернет не ходи"

Истерика Лени Волкова предсказуема и закономерна. Соратников щемят, кураторы недовольны, ручеек финансирования иссякает.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Ну сколько можно терпеть это дерьмо? В зону... срочно в зону на 15 лет строгача.
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10 час.
Любовь Уваисова
а он что вечно жить собирается? А сдохнут как собаки предатели народа русского.
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3 час.

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