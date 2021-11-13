Первое и главное правило информационного общества: "Выпил - в интернет не ходи"

Театр абсурдаПолитикаПервое и главное правило информационного общества: "Выпил - в интернет не ходи" Истерика Лени Волкова предсказуема и закономерна. Соратников щемят, кураторы недовольны, ручеек финансирования иссякает.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииПавелЗзаварзин Ну сколько можно терпеть это дерьмо? В зону... срочно в зону на 15 лет строгача.Ответить10 час.Любовь Уваисоваа он что вечно жить собирается? А сдохнут как собаки предатели народа русского.Ответить3 час.
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