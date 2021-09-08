Новости недвижимости 8 сентября 2021

1) #коммунальное: Счетная палата оценила износ коммунального хозяйства России в 60% 2) #свалки: Москва и Подмосковье предложили увеличить штрафы за незаконные свалки 3) #логистика: Российская сеть DNS расширяет логистическую сеть в Казахстане (подробнее ДНС) 4) #товарыилюди: Ozon инвестирует в продажи предпринимателей на ноябрьских распродажах (подробнее Озон) 5) #райф Райффайзенбанк запускает для зарплатных клиентов специальный сервис.