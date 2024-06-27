Калужанам придется копить на квартиру больше 4 лет

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, чтобы накопить на собственную квартиру, среднестатистической семье из Калужской области понадобится 4,6 годаСогласно результатам исследования РИА Рейтинг, чтобы накопить на собственную квартиру, среднестатистической семье из Калужской области понадобится 4,6 года.