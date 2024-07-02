В Караганде на ремонт перекроют участок дороги на улице Космонавтов

Акимат Караганды предупреждает горожан об очередном перекрытии дороги. С 3 июля на ремонт закроют участок дороги на улице Космонавтов — от Конторского переулка до улицы Штурманской, со ссылкой на ведомство сообщает корреспондент ekaraganda.
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