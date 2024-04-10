Суд Евросоюза постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»--> Европейский суд в Люксембурге удовлетворил иск бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, которые просили снять с них санкции Евросоюза.
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