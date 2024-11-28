Жителям аварийных домов в России дали совет

С расселением из аварийного жилья может помочь прокуратура, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, жизнь в аварийных домах со стенами в трещинах и осыпающимися потолками часто сопровождается чувством безысходности.
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