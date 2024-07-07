Ментальная безопасность в современной войне. Манипуляция смыслами Ментальная безопасность – главный аспект любой войны всех времен и народов.
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Ментальная безопасность в современной войне. Манипуляция смыслами Ментальная безопасность – главный аспект любой войны всех времен и народов.
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