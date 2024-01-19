Наш любимый детский сад в этот день ликует, Потому что все ребята нынче калядуютВ нашем учреждении с воспитанниками старших групп прошел фольклорный праздник ´Калядки´.
´Калядки´.
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Наш любимый детский сад в этот день ликует, Потому что все ребята нынче калядуютВ нашем учреждении с воспитанниками старших групп прошел фольклорный праздник ´Калядки´.
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