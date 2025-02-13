Решение Сирии по России: впервые за многие годы не пропустили российский конвой

Впервые за многие годы в Сирии не пропустили российский конвой, пишет Haber7. Читатели считают такое решение ошибочным и добавляют: раз так, то сделайте то же самое с евреями, американцами, РПК, YPG и шиитами.
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