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Разумовский вестник

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Во второй половине декабря изменится расписание поездов D3 от «Петровско-Разумовской»

Ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры железной дороги станут причиной очередного изменения расписания движения пригородных поездов Ленинградского направления, которое вводится на срок с 16 по 28 декабря 2024 года.

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