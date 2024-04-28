Жак Вильнев: «Возможно, с приходом Хэмилтона мы получим «Феррари» версии 2.0»

Вильнев оценил шансы Хэмилтона достичь успеха с «Феррари». Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что приход Льюиса в Скудерию может заметно повысить конкурентоспособность команды и полноправно вернуть ее в число претендентов на титул.
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